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Евгений Варакин обсудил планы дальнейшего восстановления Лисичанска
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин провел выездное совещание с начальником управления ЖКХ Лисичанска Александром Сосновским и обсудил планы дальнейшего восстановления подшефного города.
Куратор от шеф-региона и главный коммунальщик города осмотрели многоквартирные дома, которые планируется рассмотреть к включению в список на проведение комплексного восстановления в 2024 году. Сосновский в деталях рассказал Варакину о состоянии каждой многоэтажки, о проблемах, которые необходимо будет решать в случае принятия решения об их ремонте.
Напомним, в 2023 году Республика Татарстан подготовила к отопительному сезону в Лисичанске 134 многоквартирных дома. Работы выполнялись силами подрядной организации «Евро-Тех» и аварийными бригадами из Казани и Зеленодольска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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