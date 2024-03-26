Евгений Варакин обсудил планы дальнейшего восстановления Лисичанска

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин провел выездное совещание с начальником управления ЖКХ Лисичанска Александром Сосновским и обсудил планы дальнейшего восстановления подшефного города.

Куратор от шеф-региона и главный коммунальщик города осмотрели многоквартирные дома, которые планируется рассмотреть к включению в список на проведение комплексного восстановления в 2024 году. Сосновский в деталях рассказал Варакину о состоянии каждой многоэтажки, о проблемах, которые необходимо будет решать в случае принятия решения об их ремонте.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, в 2023 году Республика Татарстан подготовила к отопительному сезону в Лисичанске 134 многоквартирных дома. Работы выполнялись силами подрядной организации «Евро-Тех» и аварийными бригадами из Казани и Зеленодольска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.