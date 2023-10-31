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ЛНР и Татарстан 31 октября 2023 14:56

Евгений Варакин и сенатор от ЛНР вручили подарки юным спортсменам из Лисичанска

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Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин и сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова посетили тренировку юных гимнастов Лисичанска и вручили детям подарки.

Фото: © «Татар-информ»

Гости вручили ребятам спортивный инвентарь, который прибыл вместе с одним из гуманитарных конвоев Татарстана. Кроме того, юные спортсмены Лисичанска получили от шефа-региона мячи для занятий различными видами спорта, гимнастические снаряды и форму.

#ЛНР
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