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Евгений Варакин доставил в подшефный Лисичанск 36 тонн кирпича от Верхнеуслонского района
Глава Верхнеуслонского поселения Евгений Варакин прибыл в подшефный Лисичанск с очередным гуманитарным грузом.
В двух фурах гумпомощи порядка 40 пачек строительного материала – кирпичей. Общий вес груза составил 36 тонн. По словам Варакина, указанные стройматериалы будут использованы для восстановления разрушенных объектов, жилых домов и частных домовладений.
«Мы привезли очередной гуманитарный груз в наш подшефный Лисичанск. Гуманитарный груз доставлен от Верхнеуслонского района с большой любовью, трепетом и заботой о людях, которые здесь проживают», – отметил Варакин.
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