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ЛНР и Татарстан 20 сентября 2024 12:21

Евгений Варакин доставил в подшефный Лисичанск 36 тонн кирпича от Верхнеуслонского района

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Глава Верхнеуслонского поселения Евгений Варакин прибыл в подшефный Лисичанск с очередным гуманитарным грузом.

В двух фурах гумпомощи порядка 40 пачек строительного материала – кирпичей. Общий вес груза составил 36 тонн. По словам Варакина, указанные стройматериалы будут использованы для восстановления разрушенных объектов, жилых домов и частных домовладений.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы привезли очередной гуманитарный груз в наш подшефный Лисичанск. Гуманитарный груз доставлен от Верхнеуслонского района с большой любовью, трепетом и заботой о людях, которые здесь проживают», – отметил Варакин.

#ЛНР и Татарстан
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