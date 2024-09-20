Евгений Варакин доставил в подшефный Лисичанск 36 тонн кирпича от Верхнеуслонского района

Глава Верхнеуслонского поселения Евгений Варакин прибыл в подшефный Лисичанск с очередным гуманитарным грузом.

В двух фурах гумпомощи порядка 40 пачек строительного материала – кирпичей. Общий вес груза составил 36 тонн. По словам Варакина, указанные стройматериалы будут использованы для восстановления разрушенных объектов, жилых домов и частных домовладений.

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«Мы привезли очередной гуманитарный груз в наш подшефный Лисичанск. Гуманитарный груз доставлен от Верхнеуслонского района с большой любовью, трепетом и заботой о людях, которые здесь проживают», – отметил Варакин.