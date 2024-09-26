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Евгений Варакин анонсировал создание новой точки притяжения в Верхнем Услоне
В Верхнем Услоне будут созданы условия для самореализации детей и подростков и организации их свободного времени. Об этом шла речь на рабочем совещании с участием министра молодежи Республики Татарстан Рината Садыкова и главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина.
Современное досуговое пространство планируется разместить в здании молодежного клуба. После проведения в нем капитального ремонта, объект должен стать точкой притяжения для молодых людей, увлекающихся творчеством, современными технологиями, различными ремеслами и спортом.
«Наша задача компактно сконцентрировать в одной точке секции и кружки, в которых бы каждый мог найти занятие по интересу. Это должен быть центр притяжения молодежи, соответствующий самым современным требованиям, место куда бы тянуло наших детей», — отметил глава Верхнеуслонского района.
По словам Рината Садыкова, здание, которое они осмотрели с Евгением Варакиным, вполне подходит для создания Молодежного центра, который займет свое важное место в жизни жителей всего района.
«В Татарстане существует много примеров организации досуговых центров, отвечающих запросам нашей молодежи. Нужно обязательно перенимать этот опыт и реализовывать его на своей территории. Здесь можно создать профессиональную, и доступную для начинающих музыкантов, звукозаписывающую студию, обустроить мастерские для получения навыков слесарного, токарного дела, реализовать множество других идей. Это важно для подрастающего поколения и самое главное, это востребовано», — убежден министр молодежи.
В завершении рабочего совещания Ринат Садыков и Евгений Варакин пообщались с членами Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» и посетили экспозицию военно-патриотического музея.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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