Евгений Токмаков рассказал, где в РТ можно узнать подробности о службе по контракту

Чтобы пойти служить по контракту, достаточно иметь желание и обратиться в службу 117, центр «Батыр» или в любой ближайший военный комиссариат. Об этом сегодня во время патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

«Это первое, что нужно сделать, чтобы получить начальную информацию. Желающему заключить контракт скажут, куда можно поехать, в какую воинскую часть и согласовать удобное для него время прибытия. Путей несколько: можно позвонить на горячую линию 117, там вам подскажут, что делать. Можно зайти в специальный раздел сайта "Госуслуги", там можно узнать, какие нужны документы, выбрать ближайший пункт отбора и выбрать день и время, когда вы туда придете. Также можно обратиться в ближайший военный комиссариат либо позвонить в пункт отбора по номеру (843) 221 44 52. Также можно обратиться в центр "Батыр" в Казани», – сказал он.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.