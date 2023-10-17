Глава пункта отбора на военную службу по контракту в РТ о сумме единовременной выплаты

Единовременная выплата при подписании контракта от Министерства обороны РФ составляет 195 тысяч рублей, еще 105 тысяч рублей выплачивает ДОСААФ РТ за востребованную специальность. Об этом сегодня во время патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

«Сейчас действует дополнительная выплата от ДОСААФ РТ. Гражданин, который заключает контракт на наиболее востребованные должности и имеющий боевой опыт, получит дополнительную единовременную выплату в 105 тысяч рублей», – сказал он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.