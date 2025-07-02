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На главную ТИ-Спорт 2 июля 2025 12:41

Евгений Свечников перешел в «Амур»

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Евгений Свечников перешел в «Амур»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий Евгений Свечников подписал однолетний контракт с «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба хабаровской команды.

В минувшем сезоне Свечников выступал за «Торпедо». За нижегородцев забросил 13 шайб и отдал 11 передач в 57-и играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету нападающего три матча без результативных действий.

Напомним, Свечников выступал за «Барс» с 2012 по 2014 год. Также Евгений играл за «Ак Барс» с 2013 по 2014, а также с 2023 по 2024 год.

«Амур» финишировал на 11-м месте в таблице Восточной конференции в сезоне КХЛ 2024/25. «Торпедо» же стало восьмым на «Западе». В первом раунде хабаровский клуб уступил «Локомотиву» (0-4).

#свечников евгений #хоккей #спорт #кхл #ХК Амур #ХК Ак барс #хк торпедо
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