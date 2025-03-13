Евгений Ставер попал в окончательный состав на матчи сборной России

Фото: rubin-kazan.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил финальный список игроков на товарищеские матчи сj cборными Гренады и Замбии. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза

Вратарь казанского «Рубина» Евгений Ставер остался в окончательном составе. Однако помимо него в список попали еще три вратаря: Александр Максименко из «Спартака», Евгений Латышонок, представляющий «Зенит» и Станислав Агкацев из «Краснодара».

Полный список можно посмотреть здесь:

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь «Рубина» провел 18 матчей, 5 из которых – на ноль, при 23 пропущенных голах. Его средний показатель – 1.28 пропущенных мячей за игру.