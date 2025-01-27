Евгений Шелковников: За 5-7 лет российские решения займут значительную долю IT-рынка

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Российская IT-индустрия — это территория больших перспектив. Как развиваются цифровые экосистемы, как совместные проекты IT-компаний укрепляют позиции российского ПО и почему образование становится основой для роста всей отрасли, «Татар-информу» рассказал генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников.

Как вы видите будущее IT-индустрии в России?

Будущее IT-индустрии в России видится временем активного технологического роста, когда современные вызовы стимулируют создание конкурентоспособных отечественных решений. В настоящее время ведется разработка инновационных продуктов, способных заменить иностранные аналоги. Это возможно путем интеграции с российскими операционными системами, повышения безопасности данных и надежных инструментов, адаптированных под потребности отечественных пользователей. Импортозамещение играет важную роль на нашем рынке. Мы ожидаем, что в ближайшие 5-7 лет российские решения займут значительную долю IT-рынка.

Однако наша цель выходит далеко за рамки простой замены импортных аналогов: мы активно развиваем направления искусственного интеллекта, облачных технологий и комплексных программных продуктов. Наша совместная работа с партнерами помогает не только совершенствовать текущие продукты, но и формировать основу для выхода на международные рынки.

Также в этом году одним из значимых шагов для нашей компании стало соглашение 2024 года с Министерством цифрового развития Республики Татарстан. Этот проект помогает организациям переходить на российское программное обеспечение и способствует цифровой трансформации в различных отраслях. Это позволит укрепить позиции отечественных решений и повысить эффективность работы компаний и государственных структур.

Какие приоритетные задачи стоят перед компанией на ближайшие 5-10 лет?

Конечно, в первую очередь мы развиваем наши основные продукты: офисные редакторы, корпоративные мессенджеры, почтовые решения, ВКС. Также нам важны облачные решения в «в одном окне». Мы предлагаем обучение и техническую поддержку на всех этапах внедрения.

Что касается обучения, какие шаги вы предпринимаете для сотрудничества с образовательными учреждениями и подготовки специалистов?

Мы активно сотрудничаем с образовательными учреждениями всех уровней, от школ до вузов и научных центров, осознавая их ключевую роль в подготовке будущих специалистов. В рамках этого сотрудничества предоставляем отечественное офисное ПО, которое помогает учащимся осваивать современные инструменты, улучшает образовательный процесс и знакомит их с возможностями российских технологий.

Для школ и колледжей мы предлагаем бесплатные лицензии и программы, адаптированные для ранних стадий обучения. Например, в Республике Татарстан наши решения уже используются в местных образовательных учреждениях. В 2024 году более 600 школ, колледжей и университетов получили наши лицензии бесплатно.

Для вузов мы разрабатываем программы стажировок и проекты, позволяющие студентам и преподавателям работать в единой цифровой среде. Это помогает не только в обучении, но и в подготовке специалистов, которые могут сразу начать работу в индустрии.

Кроме того, централизованные соглашения с регионами и организациями позволяют оснащать библиотеки, музеи и образовательные учреждения необходимым программным обеспечением. В рамках одного из таких договоров будет передано 150,9 тыс. лицензий, что обеспечит доступ к современным технологиям для широкой аудитории.

Мы уверены, подобные инициативы способствуют развитию отечественной IT-индустрии и помогают готовить специалистов, способных решать задачи завтрашнего дня.

Как стимулировать развитие отечественных экосистем цифровых сервисов?

Мы сосредоточены на создании экосистемы, которая объединяет решения ведущих российских IT-компаний. Такие возможности востребованы не только в деловой среде, но и среди студентов, которым требуется удобная совместная работа над проектами.

Особое внимание уделяется образовательному сектору. Сотрудничество с вузами, колледжами и школами дает возможность предоставить отечественное ПО, помогающее учащимся осваивать современные инструменты. Это долгосрочная инвестиция в кадровый потенциал, которая укрепляет позиции отечественного IT-рынка.

Такой комплексный подход позволяет не только удовлетворять текущие потребности пользователей, но и развивать гибкие экосистемы, способные эволюционировать вместе с меняющимися требованиями рынка и обеспечивать устойчивое развитие цифровых технологий в России.