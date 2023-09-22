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Ведущий Попов о проверке информации в РФ: Нашего человека обмануть очень сложно
Россияне стали тщательнее проверять информацию, распространяемую из разных источников. Подробнее об этой тенденции на сессии Kazan Digital Week рассказал депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям, телеведущий Евгений Попов.
«Россияне стали активно, что отрадно для нас всех, проверять любую информацию. Эта тенденция прослеживается в последние 5-7 лет. Причем многие делают это правильно – стараются найти первоисточник. Нашего человека обмануть очень сложно», – заявил он.
По словам эксперта, очень большим доверием аудитории пользуются региональные СМИ, потому что люди больше верят местным блогерам и журналистам.
Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».
«Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», - отмечал по этому поводу глава страны.
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