Евгений Поддубный заявил, что волонтеры делают страну единой

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Добровольческие миссии сегодня работают сразу по нескольким направлениям. Их участники помогают жителям приграничных территорий, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, оказывают поддержку пострадавшим и занимаются восстановлением поврежденных домов. Об этом говорили на встрече руководства «Единой России» с волонтерами.

В Белгородской и Курской областях добровольцы доставляют гуманитарные грузы, участвуют в эвакуации и помогают в пунктах временного размещения. В Дагестане помогают пострадавшим жителям, а на Черноморском побережье участвуют в очистке пляжей.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев отметил, что основной задачей остается помощь в рамках СВО, однако реагировать приходится и на пожары, подтопления и оползни. В движении участвуют люди разных возрастов и профессий. Самым молодым участникам – 18 лет, самым старшим – 76 и 77.

О значении такой работы рассказал военкор и Герой России Евгений Поддубный. Он несколько лет координировал Российскую гуманитарную миссию на Донбассе.

«Роль волонтеров невозможно переоценить. Это явление выходит далеко за рамки простого знакомства или взаимовыручки. Это одна из тех главных особенностей, которая делает нас единой страной», – подчеркнул Герой России.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

На встрече также обсудили способы сделать помощь более организованной. В их числе – образовательные программы по волонтерскому менеджменту, мобильные бригады для работы при ЧС и реестр людей с востребованными компетенциями. Для координации предложили отдельный блок в приложении «ВВЕРХ».

Якушев поддержал инициативы и поблагодарил МЧС России, Росмолодежь, ФМБА и специалистов по беспилотным системам и инженерной подготовке за помощь в обучении.

«Результат – это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо», – заявил он.