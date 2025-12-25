Евгений Плющенко: «Родители Костылевой перешли все допустимые границы»

Фото Елены Костылевой из соцсетей спортсменки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал прекращение работы с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой. По словам тренера, решение о расставании приняли родители спортсменки.

«С Леной было очень приятно работать, у нас была лучшая «химия», какая только может быть между тренером и ученицей. Она понимала меня с полуслова и выполняла все задачи», — сказал Плющенко в интервью «РИА Новости Спорт».

При этом он подчеркнул, что его команда не отказывалась от фигуристки. «Мы долго искали компромисс, но в итоге решение осталось за семьей. Работая с юной спортсменкой, очень важно сохранять позитивную атмосферу, учитывая её настроение. К сожалению, в этой ситуации родители Лены перешли все допустимые границы», — добавил олимпийский чемпион.

Напомним, стороны фигуристки и академии разорвали отношения после скандала. Ранее супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео, в котором мама фигуристки Ирина Костылева, предположительно, бьет свою дочь. После недели скандалов мама увезла Костылеву из Москвы обратно в Воронеж.

На нынешней неделе стало известно, что теперь Елена Костылева занимается в академии «Триумф» у Софьи Федченко.