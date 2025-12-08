Евгений Плющенко намерен прекратить сотрудничество с Еленой Костылевой

Фото: t.me/evgeniplushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко принял решение о прекращении тренерского сотрудничества с фигуристкой Еленой Костылевой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил спортивный журналист Владислав Жуков.

По его информации, именно этим решением вызвано заявление матери спортсменки, Ирины Костылевой, о поиске новой школы. «Как я понимаю, именно этим вызваны сегодняшние слова матери фигуристки про поиск новой школы», — написал Жуков в социальных сетях.

Журналист также прокомментировал резкий тон Ирины Костылевой, отметив, что в окружении Плющенко это не находит понимания. «Правда, насчёт "посыла всех", насколько я понимаю, в среде есть непонимание – ведь общения с Плющенко и Рудковской у Костылевых ровным счетом никакого нет уже как четыре месяца», — привел он свою информацию.

Основной текущей задачей для обеих сторон, как сообщается, является минское шоу. «Для команды Плющенко, как я понимаю, сейчас единственный приоритет в этом отношении – спокойно провести шоу в Минске (13-14 декабря), где будет выступать Лена. После этого планируется, что Плющенко и Костылевы разойдутся», — констатировал Жуков.

Однако он не исключает возможности последней попытки примирения. «Как говорят, надежда ещё теплится. Якобы существует вероятность, что сразу после шоу стороны проведут ещё одни, на сей раз финальные переговоры. По просьбе Татьяны Анатольевны Тарасовой… По их результатам либо заключат прочный мир с гарантиями безопасности, либо история окончательно завершится», — заключил журналист.