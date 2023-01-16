Евгений Митякин: Не знаю, понизит ли лимит уровень КХЛ, но легионеры добавляют мастерства

«Нефтехимик» борется за место в плей-офф и сегодня сыграет в Омске с «Авангардом». В эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» Евгений Митякин рассказал о целях «волков» на этот сезон, поделился мнением об ужесточенном лимите на легионеров, а также вспомнил непростой этап карьеры в «Автомобилисте». Недавно игрок подписал новый контракт с клубом.

«Считаю, что с каждым последующим годом надо делать шаг вперед, но я не концентрируюсь только на голах и передачах» Фото: hcnh.ru

«Конечно, хочется играть на международных соревнованиях. Но такая сейчас непростая ситуация в мире»

В конце декабря ты подписал контракт до 2026 года. Какие цели ставишь перед собой на ближайшие три года?

Развиваться, помогать выигрывать команде и как можно больше прогрессировать, играя за «Нефтехимик».

Планируешь ли полностью отыграть это время в Нижнекамске?

Да, планирую отыграть до конца контракта. Все мысли связаны с «Нефтехимиком». Но жизнь всегда может внести свои коррективы, тут как Бог даст. Надеюсь по максимуму приносить пользу команде.

Этот сезон – лучший для тебя по статистике за всю карьеру в КХЛ. Как считаешь, за счет чего удалось совершить такой мощный рывок?

Да, этот сезон у меня лучший по статистике. Сразу и не скажу, что дало такой мощный толчок. Считаю, что с каждым последующим годом надо делать шаг вперед, но я не концентрируюсь только на голах и передачах. Для меня, как для центрального нападающего, важен также процент выигранных вбрасываний, заблокированные броски. На эти показатели стоит обращать внимания. Голы, передачи – все это благодаря партнерам, без них хорошей статистики невозможно добиться.

Этим летом в межсезонье на одной из пресс-конференций ты говорил о новом формате с 68 играми следующее: «Чем больше игр, тем лучше. Всем нравится больше играть, чем тренироваться». Не поменялось ли твое мнение после череды насыщенных месяцев, когда довольно часто приходилось играть через день?

У меня осталось такое же мнение, что чем больше игр, тем лучше. Но, разумеется, такой формат сезона непривычный, тем более в первый раз столько матчей играем. Накапливается усталость, поэтому нужно лучше восстанавливаться, уделять этому больше времени.

«Есть Кубок Первого канала, и хорошо, что он проводится. Все равно какие-то международные игры присутствуют, это радует» Фото: hcnh.ru

Как считаешь, подобный формат проведения чемпионата имеет все-таки больше плюсов или минусов?

На мой взгляд, больше плюсов. К примеру, интрига в чемпионате сохранена до сих пор. На Востоке очень плотная таблица. Играть еще 18 матчей, а совершенно ничего не ясно, кто будет в лидерах, а кто не попадет в плей-офф.

Сейчас в российском хоккее почти нет международных соревнований. Что думаешь об этом?

Конечно, хочется играть на международных соревнованиях. Но такая сейчас непростая ситуация в мире. Есть Кубок Первого канала, и хорошо, что он проводится. Все равно какие-то международные игры присутствуют, это радует.

Ужесточен лимит на легионеров. Многие считают, что это понизит уровень лиги. Как думаешь ты?

Мне нравится играть против сильных легионеров. А когда они являются твоими одноклубниками, есть возможность поучиться у них, что-то подсмотреть. Не знаю, понизит ли уровень лиги ужесточение лимита на легионеров. Но качественные иностранцы все-таки добавляют мастерства командам.

«В прошлом сезоне мы вылетели в первом раунде, поэтому в этом году необходимо смотреть дальше четвертьфинала Востока»

«Нефтехимик» в последних матчах вплотную приблизился к зоне плей-офф. Насколько важно в психологическом плане для команды, наконец, ворваться в восьмерку сильнейших клубов Востока?

Для нас очень важно попасть в плей-офф по итогам регулярки. В этом сезоне чемпионат очень интересный. Все команды претендуют на зону плей-офф. Чтобы попасть туда, нам надо играть в свой хоккей, обязательно набирать очки в каждом матче и обыгрывать конкурентов.

«Самое главное при такой плотной борьбе – идти от игры к игре, в каждом матче отдаваться по полной и набирать очки. Только так по итогу мы сможем попасть в плей-офф» Фото: hcnh.ru

В этом сезоне особенно накалена борьба за восьмое место. «Трактор», «Барыс», «Амур» не сдают свои позиции, выглядят очень грозно. На твой взгляд, за счет чего у «Нефтехимика» получится по итогам регулярки быть в зоне плей-офф?

Самое главное при такой плотной борьбе – идти от игры к игре, в каждом матче отдаваться по полной и набирать очки. Только так по итогу мы сможем попасть в плей-офф.

Если не секрет, какие цели у «Нефтехимика» были поставлены перед началом этого сезона? Попасть в зону плей-офф или какие-то более амбициозные задачи?

Первоначальная – это попасть в плей-офф. В прошлом сезоне мы вылетели в первом раунде, поэтому в этом году необходимо смотреть дальше четвертьфинала Востока. Могу назвать наши планы амбициозными, мы хотим пройти в кубке как можно дальше.

На данный момент у тебя 22 очка по системе «гол + пас». Ставил ли ты себе перед началом сезона определенную планку по очкам?

Как таковых целей по очкам перед собой я не ставил, но хотелось этот сезон провести лучше, чем предыдущий.

Есть ли у тебя желание опередить по очкам Вячеслава Лещенко, Павла Порядина, Энтони Камару, которые идут лидерами «Нефтехимика» по очкам в этом сезоне?

Неважно, кто забивает голы, главное, чтобы команда победила. Уверен, что и у ребят нет целей стать лидерами именно в бомбардирской гонке. Все только думают о команде.

«Я старался проявить себя в «Автомобилисте», но чего-то не хватило, чтобы закрепиться в команде» Фото: hc-avto.ru

«Я благодарен «Автомобилисту» за полученный опыт, но там было сложно конкурировать со взрослыми хоккеистами»

В МХЛ, когда ты играл за «Авто», у тебя была мощная статистика: в 156 матчах 100 очков. Чем, на твой взгляд, ты выделялся в молодежке среди сверстников?

Я достаточно рано попал в молодежку, в 15 лет. Даже не знаю, чем именно выделялся в лиге. Нам сразу давали играть, я находился в тройке с ребятами моего года рождения: Андреем Обидиным, который сейчас играет в «Автомобилисте», и Ромой Ивашовым, который сейчас является игроком «Лады». Нам с первого сезона давали играть много. Возможно, поэтому набрали такое приличное количество очков. Уже со второго сезона мы тренировались в КХЛ, тренерский штаб нам давал даже по чуть-чуть времени в матчах.

За взрослую команду «Автомобилиста» ты провел три неполных сезона. Как считаешь, почему так и не получилось закрепиться в стане екатеринбуржцев?

Их неполными-то назвать сложно, потому что я играл короткими промежутками. За три сезона около 40 матчей набралось. Я был молодым, надо было где-то быть понаглее, понастойчивее. Я старался проявить себя, но чего-то не хватило, чтобы закрепиться в команде. Я благодарен «Автомобилисту» за полученный опыт, но там было сложно конкурировать со взрослыми хоккеистами.

Если не врут сайты со статистикой, за три сезона в «Автомобилисте» у тебя ни одной заброшенной шайбы. Как так получилось?

Да, я в «Автомобилисте» не забросил ни одной шайбы, но примечательно, что набрал свое первое очко в КХЛ в дебютной игре. Помню, мы играли с «Барысом» на выезде в сезоне 2014/2015. Тогда Никита Трямкин забил гол с моей передачи. Голевую засуху объясню тем, что у меня была другая роль в «Автомобилисте». Мне надо было играть от простоты, строго на команду, от меня тренерский штаб не требовал голов. Надо было самому лезть на ворота, быть настойчивее, тогда, может быть, стал бы забивать.

В «Нефтехимике» в отличие от «Автомобилиста» ты сразу стал одним из лидеров, что не могло не отразиться на твоей статистике. Насколько велика роль Олега Леонтьева в твоем прогрессе?

Спасибо большое Олегу Юрьевичу за доверие, но его еще нужно оправдать. Необходимо прибавлять с каждым матчем и играть лучше и лучше.

«Я очень рад за Марата, он проводит отличный сезон и закономерно стал лидером в СКА» Фото: hcnh.ru

«Автомобилист» хорошо играет, не зря они идут первыми на Востоке. Там классные исполнители, качественные легионеры играют на ведущих ролях

Гипотетически, если представить, что «Нефтехимик» станет восьмой командой, есть вероятность, что вы встретитесь в первом раунде именно против «Автомобилиста». Насколько принципиальным будет для тебя это противостояние?

Это было бы, конечно, очень интересно. У меня много там друзей, знакомых. Я знаю хорошо персонал команды. Это мой родной клуб, поэтому было бы интересно с ними сразиться.

В целом как оценишь состояние, форму «Автомобилиста» после своего ухода, много ли, на твой взгляд, поменялось в игре команды?

«Автомобилист» хорошо играет, не зря они идут первыми на Востоке. Там классные исполнители, качественные легионеры играют на ведущих ролях, в начале сезона было особенно сильное большинство.

Довольно много экс-игроков «Нефтехимика» сейчас пребывают в СКА, сильнейшей команде лиги. Это и Максим Грошев, и Марат Хайруллин. Присылают ли они какие-то весточки, рассказывают что-то?

С Максимом Грошевым лично не знаком, он ушел до меня, а с Маратом мы играли в том сезоне в одной тройке. Иногда общаемся, переписываемся. Я очень рад за Марата, он проводит отличный сезон и закономерно стал лидером в СКА.

Каковы цели и амбиции Евгения Митякина в КХЛ? Какова главная мечта?

Самые высокие – выигрывать кубки, становиться лучше с каждым сезоном и двигаться только вперед. Дальше – больше.