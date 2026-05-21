Евгений Миронов, Юлия Пересильд и турецкий «Дядя Ваня»: фестиваль «Горький +» снова в Казани

Фото: пресс-служба фестиваля искусств «Горький +»

С 5 по 7 июня 2026 года в Казани состоятся более 30 событий фестиваля искусств «Горький +».

Премьеры спектаклей, концерты, лекции и творческие лаборатории пройдут в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, Татарском государственном академическом театре кукол «Экият», музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, культурном центре «Дом актера имени Марселя Салимжанова» и на других городских площадках.

«Наш фестиваль верен своей миссии: мы стремимся не только сохранять литературное наследие Максима Горького – писателя, оказавшего влияние на мировую культуру, но и поддерживать яркие явления современного искусства», – считает арт-директор фестиваля, народный артист России Евгений Миронов.

Тема фестиваля в этом году – Горький и классики, его творческие диалоги и размышления о Льве Толстом, Антоне Чехове, Леониде Андрееве, Федоре Шаляпине и многих других.

Международный характер фестиваля подчеркивает участие Стамбульского городского театра со спектаклем «Дядя Ваня» режиссера Мехмета Беркие.

Центральные события фестиваля искусств «Горький +» призваны подчеркнуть его многожанровость: народный артист РФ Евгений Миронов, актриса Юлия Хлынина, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» представят спектакль-концерт режиссера Мурата Абулкатинова «Бедные люди» по одноименному роману Федора Достоевского; Театр Наций – спектакль «Васса» по мотивам пьесы Максима Горького с заслуженной артисткой РФ Юлией Пересильд в заглавной роли; Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» – хореографическую постановку Анны Щеклеиной «Улей» по повести Максима Горького «Детство»; солисты Большого театра Анна Аглатова и заслуженные артисты Республики Татарстан Рузиль Гатин и Алексей Тихомиров – концерт «Горький и опера» с участием оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Специально для фестиваля режиссер Ильгиз Зайниев выпустит премьеру «Табор уходит в небо» на основе сценария Эмиля Лотяну по мотивам ранних рассказов Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль».

Помимо гастрольных показов спектаклей, концертов, стендапа и лекций, фестиваль реализует собственный специальный проект «Перекрестки» о пересечениях судеб Горького и других классиков с участием таких режиссеров, как Галина Зальцман, Дмитрий Мульков, Василий Буткевич и Лилия Нурель.

Программный директор фестиваля – Оксана Ефременко, генеральный продюсер – Артур Григорянц.