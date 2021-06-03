Евгений Миронов: Я горжусь тем, как изменился театральный ландшафт нашей страны

Фестиваль театров малых городов в России проводится в 18-й раз. За время его существования региональные театры сделали серьезный скачок в развитии. Об этом на встрече с журналистами в Набережных Челнах заявил учредитель фестиваля и руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

«Не знаю, как вы, а я горжусь тем, как изменился театральный ландшафт страны. Это вчера театры малых городов, может быть, заслуживали статус захолустных. Потому что и обитали в зданиях столетней постройки, и реально влачили жалкое существование. А сейчас их позиции укрепились. Не последнюю роль в этом сыграл наш фестиваль и программа поддержки театров малых городов, на гранты которой труппы ставят свои работы», – подчеркнул Евгений Миронов.

Он признался, что сегодня во время просмотра спектакля «Горка», который ставил театр из города Каменск-Уральский, не почувствовал разницы между качеством постановки этого фестивального дебютанта и какого-нибудь столичного театра.

«Неудивительно, что региональные театры становятся номинантами „Золотой маски“ и других престижных наград. Потому что мастерство растет, растет и интерес к постановкам», — отметил Евгений Миронов.

При этом директор Театра Наций подчеркнул, что проблем у провинциальных театров сегодня достаточно, в первую очередь — материально-технического характера.

«У некоторых театров даже нет своих автобусов, чтобы гастролировать по своей и соседним областям. Это важно, но не по каким программам транспортное обеспечение театров пока не проходит, а проблему надо решать. Артистам нужно жилье, потому что этот вопрос напрямую связан с кадровым. Он стоит более чем остро. Но есть надежда на улучшение положения театров. Ее внушает то внимание, которое уделяется сегодня нашему фестивалю», — подчеркнул спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 18-й фестиваль театров малых городов России в Набережных Челнах в этом году заявились 16 творческих коллективов.

Фото: «Набчелны.ру»