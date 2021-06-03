Евгений Миронов: Оргкомитет фестиваля — это «скорая помощь» для малых театров

Руководитель Театра Наций Евгений Миронов нас встреча с журналистами на фестивале театров малых городов России в Набережных Челнах отметил, что фестивальной жизнью работа оргкомитета форума не ограничивается. «Мы не только проводим лаборатории современной драматургии у межсезонье — занимаемся обучением и повышением качества постановок наших участников, но и в буквальном смысле спасаем театры от ликвидаци», — заметил руководитель фестиваля.

Евгений Витальевич привел пример, когда в одном из регионов хотели объединить два театра. «У отдельных администраций ведь какая-то непреодолимая тяга к оптимизации. Прямо зуд какой-то. А я считаю, что это смерть для любого творческого коллектива. Зачем скрещивать слона с черепахой? В данном конкретном случае нам удалось отбить театр», — отметил Миронов.

Как добавил арт-директор фестиваля Олег Лоевский, Миронову порой приходится буквально своим авторитетом спасать театры. «Был у нас такой случай. В один город назначили нового главу, который решил, что театр им не нужен. «Вас никто не знает!» — заявил чиновник. «Нас знает Евгений Миронов!» — возразили в театре. «Вы врете!» — отмахнулся мэр города. А через некоторое время поступает звонок из Москвы, а в трубке — голос Евгения Витальевича. «Дорогой, горячо любимый верхнеукарийский театр, как у вас дела, с чем вас можно поздравить?» — спрашивает он. Мэр впал в ступор, но от мысли закрыть театр отказался», — рассказал Лоевский.

При этом Евгений Миронов отметил, что здравомыслящих, ценящих местную культуру руководителей, к счастью, в регионах все же больше.