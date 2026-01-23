news_header_top
Евгений Ловчев заявил, что ЦСКА нужно было удержать Дивеева

Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал в эфире «Матч ТВ» трансфер защитника Игоря Дивеева.

«Дивеев определял игру ЦСКА. И без него для меня пока не видится команды ЦСКА. Я человек из другого мира футбола. Когда я вижу, что человек служил верой и правдой команде долгие годы, то его нужно задерживать. ЦСКА нужно было удерживать Дивеева. Так же как «Локомотиву» нужно было удерживать Баринова», — сказал Ловчев.

В обмен на Дивеева в обратном направлении в Москву из «Зенита» последовал Лусиано Гонду.

