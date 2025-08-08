Евгений Ловчев: «Станкович стал дергаться и бросаться на судей»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «РИА Новости Спорт» оценил работу главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

«У него ведь была симпатичная команда, но почему-то всё стало разлаживаться. По большому счету, что-то стало происходить внутри команды. И он сказал фразу "Я устал". На которую я сразу среагировал: "А от чего? От футбола, от России, от бабла, которое получаешь?" Эта фраза говорит о том, что он психологически очень устал. Он стал дёргаться и бросаться на судей. И вместо того, чтобы сказать команде: "Как бы нас не судили, мы просто сильнее", он все стал выплескивать на судей. И игроки это четко почувствовали», – отметил Ловчев.

После трех туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на одиннадцатом месте в таблице чемпионата. В активе столичного коллектива всего одна победа в трех матчах – над махачкалинским «Динамо» (1:0) в первом туре.