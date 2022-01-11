Евгений Ловчев раскритиковал Ивана Игнатьева за видео, где его выгоняют из ночного клуба

Бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и форварда «Зенита» Артема Дзюбу за скандальные видео с их участием, которые в разное время появлялись в Сети. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Слова не подберу. Этот человек (Иван Игнатьев — прим. Т-и) позорит весь российской футбол. Когда он играл в „Краснодаре“, он старался и забивал голы, чтобы выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо. Вы говорите, что его кто-то снимает, когда он танцует… Это позорище, изгонять из футбола надо. Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили и на тренировку», — подчеркнул Ловчев.

Ранее в интернете появилось видео, где нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева охранники выводят из ночного клуба в его день рождения.

Кроме того, Ловчев обрушился с критикой на Артема Дзюбу, интимное видео с которым было слито в Сеть в 2020 году.