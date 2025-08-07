Евгений Ловчев назвал Черчесова невыдающимся тренером

Бывший советский футболист и ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» отреагировал на назначение в «Ахмат» Станислава Черчесова в качестве главного тренера.

«Для того, чтобы туда прийти, нужно быть на плаву и показывать результат. Поэтому не сомневаюсь, что он это покажет. Для меня совершенно очевидно, что это человек большого футбола и большой тренер. Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», – отметил Ловчев.

Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» (тогда еще клуб назывался «Терек») с 2011 по 2013 год. На днях пресс-служба грозненского клуба официально сообщила о прекращении сотрудничества с Александром Сторожуком.

В первых четырех матчах этого сезона «Ахмат» потерпел четыре поражения.