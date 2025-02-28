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Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев с Невы» в своем телеграм-канале.

Форвард пропустил последние матчи своей команды против «Спартака» (2:7) и московского «Динамо» (0:1).

Напомним, ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему шкафчик Кузнецова убрали из раздевалки команды.

В данный момент СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче петербуржцы сыграют с минским «Динамо». Встреча состоится 2 марта в 17:10 по мск.