На главную ТИ-Спорт 13 февраля 2026 16:33

Евгений Кузнецов сыграет в тройке с Жаровским и Сучковым против «Металлурга»

Фото: salavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов сыграет в сегодняшней встрече против «Металлурга» в тройке с нападающими Александром Жаровским и Егором Сучковым.

Начало встречи в Уфе запланировано на 17:00 по московскому времени.

Состав «Салавата Юлаева» на матч с «Металлургом»:

Вратари: Семён Вязовой (Илья Коновалов)

Григорий Панин – Никита Зоркин, Девин Броссо – Джек Родуолд – Шелдон Ремпал

Евгений Кулик – Ярослав Цулыгин, Евгений Кузнецов – Егор Сучков – Александр Жаровский

Дин Стюарт, Данил Алалыкин – Пётр Хохряков – Владимир Бутузов

Александр Комаров – Ильдан Газимов, Артём Горшков – Владислав Ефремов – Максим Кузнецов

