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На главную ТИ-Спорт 2 октября 2026 13:19

Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью»

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Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью»
Фото: hcsibir.ru

Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

– Евгений сам обратился к руководству «Сибири» с просьбой о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Что дальше? Пока не знаю, Евгений должен решить семейные вопросы, а дальше будем смотреть, – сказал Бабаев «Матч ТВ».

Евгению Кузнецову – 34 года. Он обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира. В КХЛ также выступал за челябинский «Трактор», петербургский СКА и «Салават Юлаев».

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