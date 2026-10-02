Фото: hcsibir.ru

Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

– Евгений сам обратился к руководству «Сибири» с просьбой о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Что дальше? Пока не знаю, Евгений должен решить семейные вопросы, а дальше будем смотреть, – сказал Бабаев «Матч ТВ».



Евгению Кузнецову – 34 года. Он обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира. В КХЛ также выступал за челябинский «Трактор», петербургский СКА и «Салават Юлаев».

