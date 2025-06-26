Евгений Кузнецов проведет следующий сезон в НХЛ

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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ, заявил, что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной Хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», – написал Бабаев в своем телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Кузнецов играл за СКА. За петербуржцев он отыграл 39 матчей, где забросил 12 шайб и отдал 25 передач.

Ранее Евгений выступал в НХЛ. Россиянин играл за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год. Также в 2024-м Кузнецов выступал за «Каролину Харрикейнз». Со столичным клубом он взял Кубок Стэнли в 2018-м году.