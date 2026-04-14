news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
14 апреля 2026 16:39

Читайте нас в
Телеграм
Евгений Кузнецов не сыграет в четвертом матче с «Локомотивом»
Фото: salavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не сыграет в четвертом матче серии против «Локомотива».

Начало встречи в Уфе запланировано на 17:00 по московскому времени.

Вратари: Семён Вязовой (Илья Коновалов)

Первое звено: Девин Броссо – Джек Родуолд – Шелдон Ремпал (Григорий Панин – Ярослав Цулыгин)

Второе звено: Егор Сучков – Артём Пименов – Александр Жаровский (Сергей Варлов – Алексей Василевский)

Третье звено: Александр Хохлачёв – Пётр Хохряков – Владимир Бутузов Максим Кузнецов (Ильдан Газимов – Виталий Будницкий)

Четвертое звено: Владислав Ефремов – Артём Горшков, Артур Фаизов (Денис Ян)

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров