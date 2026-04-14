Евгений Кузнецов не сыграет в четвертом матче с «Локомотивом»

Фото: salavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не сыграет в четвертом матче серии против «Локомотива».

Начало встречи в Уфе запланировано на 17:00 по московскому времени.

Вратари: Семён Вязовой (Илья Коновалов)

Первое звено: Девин Броссо – Джек Родуолд – Шелдон Ремпал (Григорий Панин – Ярослав Цулыгин)

Второе звено: Егор Сучков – Артём Пименов – Александр Жаровский (Сергей Варлов – Алексей Василевский)

Третье звено: Александр Хохлачёв – Пётр Хохряков – Владимир Бутузов Максим Кузнецов (Ильдан Газимов – Виталий Будницкий)

Четвертое звено: Владислав Ефремов – Артём Горшков, Артур Фаизов (Денис Ян)