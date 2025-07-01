Евгений Кузнецов не продолжит карьеру в КХЛ

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, где форвард продолжит свою карьеру.

По словам Бабаева, вариант с КХЛ исключается. Также представитель ответил на вопрос, появились ли предметные предложения Кузнецову от клубов НХЛ.

«Как может появиться? Вы же следите, там был драфт. Все были заняты драфтом. Сейчас драфт закончится, день за днем будем смотреть. Это же не вопрос одного дня, а месяцев», – передает слова Бабаева «Спорт день за днем».

Напомним, в минувшем сезоне Кузнецов играл за СКА. За петербуржцев он отыграл 39 матчей, где забросил 12 шайб и отдал 25 передач.

Ранее Евгений выступал в НХЛ. Россиянин играл за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год. Также в 2024-м Кузнецов выступал за «Каролину Харрикейнз». Со столичным клубом он взял Кубок Стэнли в 2018-м году.