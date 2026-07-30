Евгений Кузнецов может перейти в «Сибирь»

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Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал клубной пресс-службе о ходе селекционной кампании. Впервые официально допустил возможность подписания контракта с нападающим Евгением Кузнецовым, который сейчас пребывает в статусе неограниченно свободного агента.

Специалист высоко оценил уже проделанную работу: сохранена вратарская линия, в защиту приглашены опытные хоккеисты. Из ярославского «Локомотива» удалось заполучить талантливого Степана Никулина. Люзенков также приоткрыл завесу тайны над еще одним возможным трансфером, пообещав, что этот игрок «многим зайдет».

Когда тренера напрямую спросили о Кузнецове, он не стал уклоняться от ответа:

«Я отвечу так: не исключено. Потому что мы и этот вариант очень долго обсуждали. Это же мастер. Все скажут, что это мастер – сто процентов. Да, у Евгения есть две стороны. Но скажу так: я, как говорится, свечку не держал и не видел. А СМИ могут раздуть как угодно, и местами это откровенная жёлтая пресса. Знаете, как ни крути, у него игровое время под 20 минут. С Уфой во время плей-офф он, по сути, «похоронил» «Автомобилист». Его вклад был весом. Поэтому этот вариант мы тоже обсуждаем.»