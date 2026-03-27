news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
27 марта 2026

Евгений Кузнецов дисквалифицирован на одну игру за непристойный жест

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит ближайшую игру первого раунда Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста». Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Нарушение форвард совершил по окончании прошедшего матча с «Автомобилистом», в котором его команда одержала победу со счетом 1:0. За непристойный жест в адрес любого лица Кузнецов получил наказание по пункту 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

«Время — 60.00. На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего „Салавата Юлаева“ Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, Кузнецов не поможет своей команде в третьем матче серии против «Автомобилиста», который состоится 27 марта.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров