Евгений Кузнецов дисквалифицирован на одну игру за непристойный жест

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит ближайшую игру первого раунда Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста». Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Нарушение форвард совершил по окончании прошедшего матча с «Автомобилистом», в котором его команда одержала победу со счетом 1:0. За непристойный жест в адрес любого лица Кузнецов получил наказание по пункту 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

«Время — 60.00. На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего „Салавата Юлаева“ Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, Кузнецов не поможет своей команде в третьем матче серии против «Автомобилиста», который состоится 27 марта.