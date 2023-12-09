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Евгений Кабыш: «Нет достойней кандидатуры на пост президента, чем Владимир Путин»
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Председатель ТРО ООО «Союз ветеранов Афганистана» Евгений Кабыш сообщил «Татар-информу», что к новости о том, что президент России Владимир Путин выдвигается на новый президентский срок, он относится положительно.
«Я считаю, что сейчас нет других кандидатов на пост президента нашей страны. К тому же, многое начатое Владимиром Путиным надо закончить и доделать до конца. Я думаю, что его выдвижение для России отразится только положительно», – сказал он.
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