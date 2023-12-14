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Общество 14 декабря 2023 15:15

Евгений Кабыш: «Наш Президент очень внимательно следит за ситуацией в стране»

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Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в стране. Мнением об этом поделился с «Татар-информом» председатель ТРО ООО «Союз ветеранов Афганистана» Евгений Кабыш.

«Радует, что Владимир Путин так хорошо знает ситуацию внутри страны. Не отмалчивается, предлагает решения проблем. Даже с теми же вопросами о цене яиц и лекарств. Очень рад, что он пообещал разобраться с вопросами о выплатах и социальных гарантиях для бывших участников ЧВК "Вагнер". Также хорошо, что он упомянул волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь, хотелось бы, конечно, чтобы на государственном уровне этих людей отмечали. Народ не остановить, будем помогать, все правильно он сказал», – сказал Евгений Кабыш.

В данный момент проходит прямая трансляция «Итоги года с Владимиром Путиным». Посмотреть трансляцию можно по ссылкам в VK, ОК и на RUTUBE.

#прямая линия с Владимиром Путиным
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