Евгений Ибрагимов: «От опытного образца до серийных МКУ»

Коллектив специалистов из АО «Группы ГМС» и ПАО «Газпром» за работу по созданию модульной компрессорной установки (МКУ) для повышения давления газа в газосборной сети нефтегазоконденсатных месторождений в 2020 году был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники.

В работе активное участие принимали два казанских предприятия: АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и АО «Казанькомпрессормаш», входящие в Группу ГМС и являющиеся активными участниками программ ПАО «Газпром» по импортозамещению. Об установке и дальнейших перспективах ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АО «НИИтурбокомпрессор» Евгений Ибрагимов.

Генеральный директор АО «НИИтурбокомпрессор» Евгений Рашитович Ибрагимов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Компрессорная установка МКУ ТАКАТ уникальна тем, что она разработана и изготовлена полностью из отечественных комплектующих. В рамках работы был выполнен комплекс научных исследований, позволивший обеспечить эффективную работы установки на весь период эксплуатации до 2045 года. Опытная МКУ ТАКАТ получила положительную оценку заказчика и как результат — заключение контракта с ПАО „Газпром“ на производство и поставку серийных модульных компрессорных установок. Речь идет о нескольких десятках единиц оборудования. Это очень крупный заказ как для завода, так и для ещё девяти российских предприятий поставщиков комплектующих изделий», — отметил Евгений Ибрагимов.

По его словам, в соответствии с договором Газпрому в течение 2 лет будут поставлены установки на несколько миллиардов рублей. Интерес к установкам проявляют и другие заказчики.

Эксплуатирующей организацией серийных МКУ является ООО «Газпром добыча Ямбург». Модульные компрессорные установки предназначены для повышения давления газа в шлейфах газосборной сети Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. МКУ ТАКАТ спроектированы на базе нового поколения винтовых компрессоров. Располагаются МКУ на значительном удалении от инфраструктуры месторождения и управляются автоматически в дистанционном режиме с применением «безлюдных» технологий. АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и АО «Казанькомпрессормаш» входят в крупный машиностроительный холдинг АО «Группа ГМС» — один из ведущих производителей насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования в России и СНГ.