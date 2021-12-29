Евгений Гришковец возглавил Общественный совет при ФСИН России

Режиссер, писатель, киноактер Евгений Гришковец занял пост председателя Общественного совета при ФСИН России, сообщает ТАСС.

«Его кандидатура была поддержана единогласно», — отметили в пресс-службе Общественной палаты России.

Замсекретаря ОП Вячеслав Гриб во время представления нового главы совету сказал, Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить.

До этого Общественный совет при ФСИН возглавлял режиссер и актер Владимир Меньшов, он скончался 5 июля.