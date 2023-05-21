Евгений Еремин: У нас, россиян, общие духовные ценности

«Исэнмесез! Добрый день! Ассаляму алейкум, дорогие друзья!» – так поприветствовал участников «Изге Болгар жыены» начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин.

Он рассказал, что рад побывать на земле святого Болгара, которую «освятили предки нынешних татар, когда 11 столетий назад приняли духовные основы мировой религии — ислама». По словам Еремина, освятили эту землю и реликвии пророка Мухаммеда, выставка которых проходит в Болгаре, и визит Патриарха Кирилла.

«Булгар – это одна из святынь многонационального и многорелигиозного российского народа. У нас, россиян, общие духовные ценности, есть единство нашего большого народа. Но единство не сохраняется само по себе, иначе не было бы тех событий, которые сейчас происходят в ходе специальной военной операции. Когда те люди, предки которых сражались вместе с россиянами против фашизма, внук фронтовика, боровшегося с фашизмом, направляет на нас, российский народ, вновь танк с фашисткой свастикой», – заявил Еремин.

По словам представителя Администрации Президента, каждый россиянин должен поддерживать это единство своим трудом. «Это единство поддерживает руководство Татарстана, Глава – Раис Татарстана [Рустам Минниханов], наш Президент Владимир Путин, который оценил усилия руководства республики и придал KazanForum характер федерального форума. За единство наших духовных ценностей мы будем все сражаться, трудиться. Мы обязательно победим, потому что Всевышний с нами», – резюмировал Еремин.