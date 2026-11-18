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Нападающий Евгений Дадонов, подписавший контракт с «Ак Барсом» до 31 мая 2029 года, прокомментировал переход в казанский клуб. 37-летний форвард признался, что решение о возвращении в Россию принималось всей семьёй.

«Очень рад присоединиться к "Ак Барсу" и вернуться в КХЛ. Соскучился по хоккею, поэтому эмоции самые положительные. Решение о возвращении в Россию принимали всей семьёй. Считаем, что Казань — лучший вариант и для продолжения моей карьеры, и для семьи. Много хорошего слышал о городе, уверен, что нам здесь будет комфортно», — приводит слова Дадонова пресс-служба клуба.

Форвард также отметил амбиции казанского клуба.

«"Ак Барс" — клуб с большими традициями и высокими задачами. Хочется помочь команде побеждать и побороться за Кубок Гагарина. С нетерпением жду первого матча в Казани», — добавил он.

Напомним, что Дадонов провёл 12 сезонов в НХЛ, где сыграл 696 матчей и набрал 384 (172+212) очка. В КХЛ за шесть сезонов он записал на свой счёт 300 (154+146) очков в 382 играх и дважды выигрывал Кубок Гагарина. Ожидается, что форвард присоединится к команде в декабре, когда будут решены организационные вопросы, связанные с переездом его семьи в Россию.