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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 13:46

Евгений Богачев высказался о травмированных игроках УНИКСа

Евгений Богачев высказался о травмированных игроках УНИКСа
Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о травмированных игроках команды.

По его словам, из-за травм ключевых игроков казанцы неудачно сыграли с «Зенитом» (83:92).

«У нас три ведущих баскетболиста травмированы: Беленицкий, Тэйлор, Лабери. Поэтому мы так неудачно сыграли с «Зенитом». Возможно, Беленицкий вернется в строй. По поводу двух других? Поживем — увидим», – передает слова Богачева «Матч ТВ».

В данный момент УНИКС идет на третьем месте в таблице Единой лиги ВТБ. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 1 марта в 13:30 по мск.

#БК Уникс #БК Зенит #спорт #баскетбол #единая лига втб
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