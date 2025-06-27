Евгений Богачев высказался о продлении контракта УНИКСа с Рейнольдсом

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Президент УНИКСа Евгений Богачев поделился комментариями о продлении контракта казанской команды с центровым Джаленом Рейнольдсом.

«С российским составом команды у нас все в полном порядке, сейчас первое подписание на новый сезон с иностранцем. Так что Рейнольдс из иностранных игроков стал сейчас первой ласточкой в нашей трансферной кампании в это межсезонье. Очень важно сохранить Джалена в составе. Он и великолепный баскетболист, и очень добрый человек. Весь персонал нашей команды его очень любит. Первый шаг в подписании контрактов с легионерами сделан. Думаю, дальше в этом отношении всё пойдет нормально. Что касается Комолова, то контракт с Артёмом закончился, и мы расстались по обоюдному согласию. Пожелаем ему удачи», – передает слова Богачева «Матч ТВ».

Напомним, Рейнольдс выступает за УНИКС с 2022 года. С казанским клубом он брал чемпионство Единой лиги ВТБ в 2023 году.

В минувшем сезоне команда Велимира Перасовича стала третьей в таблице Единой лиги ВТБ. В первом раунде казанцы победили «Автодор» (3-0), а во втором уступили ЦСКА (0-4). В серии за третье место УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (3-1).