Бывший глава Национального банка Татарстана и действующий президент баскетбольного клуба «УНИКС» Евгений Богачев стал почетным жителем Казани. Церемония вручения городских и государственных наград состоялась сегодня в стенах столичной Ратуши с участием мэра города Ильсура Метшина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приветствуя гостей, Метшин отметил, что День Республики Татарстан и города Казани – это еще одна возможность с гордостью оглянуться на новейшую историю региона, которая началась более 30 лет назад. Каждый прожитый год вносит много нового в летопись Казани. За прошедшее время Татарстан добился серьезных успехов в различных областях — спорте, науке, культуре и экономике.

«Бережно сохраняя свою тысячелетнюю историю и культуру, мы в то же время идем в ногу со временем и успешно внедряем передовые технологии. Ориентируясь на лучшие мировые практики, мы обязательно продолжим работу, начатую в год цифровизации. В будущем году нам предстоит принять в Казани первые в истории международные соревнования в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта «Игры будущего». Мы сделаем все, чтобы провести их на самом высоком уровне», – заверил глава города.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В коротком видеоролике, предваряющем вручение награды Евгению Богачеву, гостям церемонии рассказали историю его трудового пути. В 1993 году он возглавил Национальный банк Татарстана, оставаясь его председателем до 2014 года. В 1998 году патриарх банковской системы возглавил баскетбольный клуб «УНИКС». С тех пор баскетбол стал одним из самых популярных видов спорта. А в нынешнем году «УНИКС» стал чемпионом России.

«Казань преображается на моих глазах. Я здесь с 1959 года, приехал в столицу республики еще студентом. Сюда приезжают и восхищаются этим городом – и транспортные развязки, и культурные учреждения, и спортивные пространства. Казань – это действительно город будущего, мы идём на шаг вперед, я восхищаюсь им», – отметил Богачев.

После этого президент баскетбольного клуба «УНИКС» получил от мэра столицы Татарстана высшую награду Казани — грамоту, удостоверение и знак Почетного гражданина города.

Кроме того, за большой вклад в развитие отечественного хоккея трехкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов внесен в Книгу почета города.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С двух лет я спал с шайбой под подушкой. Мне очень приятно, что мой труд, вклад в хоккей оценен так высоко. Для меня большая честь быть новым почетным жителем Казани. В 2000-м году, когда приехал в столицу республики город ещё был не настолько развит. В течение этих лет Казань действительно превратилась в спортивную столицу России», – заметил хоккеист.

Далее Ильнур Метшин поздравил главного врача ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» Рафаэля Шавалиева генерального директора ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александра Лившиц.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемонию награждения продолжило вручение медалей, благодарностей Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также присвоение званий заслуженных работников и деятелей отраслей, науки, культуры. Государственных наград за доблестный труд были удостоены главный энергетик «Каздорсервиса» Евгений Бабичев, президент татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова и другие.