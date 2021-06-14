Евгений Богачев об итогах сезона УНИКСа: «Он был самым трудным, но мы двигались вперед»

На закрытии 30-го сезона казанского УНИКСа его президент Евгений Богачев подвел итоги сезон, назвав его самым трудным.

«Спасибо вам, что собрались с нами в выходной. Сезон был самым трудным, практически все переболели, включая меня. Но мы двигались вперед. И сезон стал для нас самым доходным по билетам и наполняемости трибун. Рад, что мы попали в Евролигу, надеюсь на аншлаги на матчах с лучшими клубами Европы. Нам нужно их побеждать, но для этого надо готовиться дать бой. Задача минимум — пройти в плей-офф», — сказал Богачев.

Говоря о финалах команды в Кубке Европы и лиге ВТБ президент УНИКС признал, что к поражениям привела эйфория, охватившая команду.

«Не все получилось в финалах, была эйфория от преимущества своей площадки. Недооценили «Монако», думали, что они слабее нас и были за это наказаны», — резюмировал он.

При матчах против ЦСКА, признался Богачев, игра была не та, какую ждали.

«Больше такое не повторится, примем все меры», — заключил он.