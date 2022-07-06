Евгений Богачев прокомментировал ситуацию с легионерами в УНИКСе

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» ситуацию с легионерами в своей команде.

«Сразу хочу подчеркнуть, что все главные кадровые новости у нас еще впереди. Переговоры с потенциальными новичками в самом разгаре — сказал нам Богачев. Говоря персонально, могу сказать про итальянского разыгрывающего Марко Списсу. У него двухлетний контракт с УНИКСом, подписанный год назад. Там есть опция, согласно которой игрок или клуб через год могут либо расторгнуть контракт, либо оставить в силе. Поэтому, вполне возможно, что Списсу останется в УНИКСе.

Теоретически может остаться в нашей команде хорватский форвард Марио Хезонья, которого СМИ еще с весны сватают то в мадридский "Реал", то в сербский "Партизан". Но не думаю, что Марио продолжит карьеру в нашей команде, понятно, что столь классному игроку хочется вновь вернуться в Евролигу.

Завершились контракты с хорватским форвардом Желько Шакичем, американским центровым Уильямом Мосли и его земляком, форвардом Джеромом Джонсоном. Ни с кем из них мы переговоры не ведем», - уточнил президент УНИКСа.

Ранее покинули казанский клуб американские защитники О Джей Мэйо, Лоренцо Браун (перешел в израильский «Маккаби», Тель-Авив), нигерийский центровой Тони Джекири (турецкий «Фенербахче», Стамбул). Перешел в питерский «Зенит» центровой Артем Клименко, в столичный ЦСКА защитник Артем Комолов, в краснодарский «Локомотив-Кубань» форвард Дмитрий Узинский, а также форвард Евгений Валиев.