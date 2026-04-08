Евгений Артюхин: «Салават» прыгнул выше головы»

Бывший нападающий сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил шансы уфимского «Салавата Юлаева» в серии второго раунда Кубка Гагарина против действующего обладателя трофея — ярославского «Локомотива».

Артюхин признал, что команда из Уфы превзошла все ожидания, учитывая провальный старт сезона. «Не хочется умалять заслуг «Салавата». Но да, с учётом того, что было в начале сезона, думаю, все прекрасно понимают, что Уфа однозначно прыгнула выше головы. Потому что то, как они выглядели в начале сезона и как сейчас – это совсем другая команда», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

Тем не менее, эксперт считает, что в противостоянии с ярославцами уфимцам будет крайне сложно рассчитывать на успех. «Но даже при всём уважении, им сложно на что‑то рассчитывать в серии с «Локомотивом». Понятно, что ребята будут биться, будет сложная серия для «Локомотива». Но выход во второй раунд – уже отличный результат для «Салавата», тренерский штаб проделал огромную работу», — добавил он.

Отдельно Артюхин отметил заслуги главного тренера уфимцев Виктора Козлова. «Заслуга Козлова в том, что он смог сплотить ребят, наладить игру и выровнять положение. Но в целом они уже хороший сезон провели», — резюмировал бывший форвард. Напомним, в первом раунде «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в шести матчах (4-2). Серия с «Локомотивом» стартует в ближайшие дни.