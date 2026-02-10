Академик Антипов рассказал о будущем металл-ионных аккумуляторов в России

Исчерпание природных ресурсов – одна из самых серьезных угроз, которая может стать вполне реальной уже в ближайшее столетие. Поэтому человек должен научиться создавать и внедрять возобновляемые источники энергии. О таких источниках рассказал академик РАН, заведующий кафедрой электрохимии МГУ Евгений Антипов в своей лекции «Настоящее и будущее металл-ионных аккумуляторов» на лектории «Грани образования» в Академии наук РТ.

У нас в стране приняты распоряжения Правительства (№2290-р от 2021 года о производстве электротранспорта), национальные проекты и дорожные карты, подразумевающие развитие электротранспорта. Существуют различные прогнозы по числу электромобилей в России, согласно которым уже сейчас должно быть произведено от 60 до 370 тыс. единиц (по данным Автостата, на начало 2025 года в России числилось почти 60 тыс. электромобилей).

В результате в России появились свои гигафабрики по производству литий-ионных и натрий-ионных батарей, которые применяются в электромобилях и общественном транспорте. Одна из таких фабрик была запущена в декабре в Калининграде, еще две появятся в Москве.

Производство металл-ионных аккумуляторов объединяет все направления химии. Спикер не стал подробно разбирать устройство таких батарей, но отметил, что в Китае уже активно выпускают натрий-ионные аккумуляторы (НИА). Применение НИА в электромобилях удешевляет их производство и, что самое важное, делает их безопаснее.

По словам Антипова, их применение может быть ориентировано и на холодные регионы. В дальнейшем НИА могут полностью вытеснить свинец-кислотные аккумуляторы, так как превосходят их по всем характеристикам. При этом литий-ионные батареи никуда не денутся.

В ходе выступления Антипов неоднократно отмечал казанскую химическую школу, которая, будучи одной из колыбелей российской химии, имеет долгую историю и свои традиции. Современная химическая наука может поспособствовать прорыву в литий-ионных исследованиях.

«Прогресс в аккумуляторах – это во многом материалы и химические соединения. Мы имеем такую великолепную химическую школу, например, Арбузовский институт, я считаю, подключение и активное участие ученых этого института будет способствовать прогрессу», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Антипов.

К тому же недавно в Татарстане появилась своя гигафабрика – завод литий-ионных аккумуляторов «Батареон». По замечанию Антипова, завод пока ориентируется на китайское оборудование. Перед такими фабриками стоят амбициозные, но очень непростые задачи, на предприятиях используют очень высокие технологии, и для их функционирования необходимо много специалистов разного профиля.

«Вот мы сейчас все купим и будем через год мировыми лидерами – это невозможно. Требуется постоянное научно-техническое сопровождение процесса производства аккумуляторов. А для этого требуется очень много квалифицированных специалистов, которых пока не готовят в стране», – отметил академик.

Нет и программ подготовки по электрохимической энергетике. Традиционно считалось, что это раздел электрохимии, но не было острой проблемы с материалами. В работе с литий-ионными аккумуляторами надо понимать строение материалов, надо их создавать и улучшать. Если таких знаний нет, одних знаний в области электрохимии будет недостаточно, уверен Антипов.

Единицы таких специалистов готовят в МГУ и Сколтехе, но это по-прежнему единицы, а требуется «много сотен, если не тысяч специалистов разного уровня», уверен академик РАН.