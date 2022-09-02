Evening Standard: Киев не оправится после неудачного контрнаступления на Херсон

Киевский режим не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс, передает РИА Новости.

Автор статьи пишет, что действия украинской стороны носят скорее символический, нежели стратегический характер. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский пошел на такой шаг, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности ВСУ.

«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — считает Роберт Фокс.

Зеленский начал боевые действия из-за того, что боится лишиться поддержки союзников, в особенности стран ЕС, которые не видят продвижения ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что новая попытка Киева атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась, украинские войска потеряли за двое суток 1,7 тыс. человек.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.