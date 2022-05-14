Эвелина Блёданс: «Особенным детям важно и нужно выступать»

В рамках Международного вокального конкурса-фестиваля юных талантов «Балачак» в Казани прошел круглый стол, участники которого обсудили развитие творчества среди особенных детей. В беседе приняли участие педагоги и психологи школ-интернатов, школ искусств и музыкальных учреждений. В числе именитых гостей была актриса театра и кино Эвелина Блёданс.

Со вступительной речью выступил директор БФ «Добро рядом» Радик Абдрахманов. Он отметил, что фестиваль «Балачак» проводится уже второй раз – впервые конкурс прошел весной 2021 года. Главная его особенность состоит в том, что его участниками также являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы проводим второй год международный вокальный фестиваль "Балачак". К нам со всей России приехало много талантливых детей. Сегодня была специальная номинация, где участвовали особенные дети. Я получил колоссальное удовольствие от ярких выступлений таких коллективов и от понимания, что такие дети ничуть не уступают и другим здоровым деткам», — поделился Радик Абдрахманов.

По его словам, на участие в конкурсе в этом году было подано свыше 650 заявок со всех регионов страны. Всего в конкурсе приняло участие около 450 детей. Из них более ста – дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Очень много талантливых детей выступают. И наша задача – дарить эмоции и делать наших детей счастливыми. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы наши дети росли в любви и были счастливы», — отметил он.

Влияние искусства и творчества на реабилитацию особенных детей огромно. По словам экспертов, участвуя в различных творческих активностях, дети с ОВЗ расширяют круг интересов, полноправно участвуют в жизни общества, находят друзей и изменяют эмоциональный настрой.

В числе знаменитых и талантливых личностей есть много лиц с ограниченными возможностями здоровья – Александр Островский, Николай Лобачевский, Стивен Хокинг, Франклин Рузвельт, Сильвестр Сталлоне. Несмотря ни на что, они смогли добиться поставленных целей и стать теми людьми, упорство и сила духа восхищает и мотивирует. «Они доказали, что нет ничего невозможного», — подчеркнула в своем выступлении педагог-психолог Ирина Будовниц.

Рассуждая о творчестве среди особенных детей, актриса театра и кино Эвелина Блёданс отметила, что для ребят творчество это не просто удовольствие, это в первую очередь реабилитация и некая медицинская помощь. «После каждого концерта у ребят идет толчок в развитии: они делают то, что когда-то у них не получалось. Также это дает возможность поднятия самооценки у ребят, уверенности в себе, в своих силах, в том, что их любят и поддерживают», — подчеркнула она.

При этом актриса подчеркнула важность здорового отношения к детям с ОВЗ. «Не нужно им говорить об их болезни или состоянии. Мой сын, к примеру, не в курсе, что не такой как другие. Если он слышит в моих интервью, что он особенный, то он воспринимает это с положительной стороны. Безусловно, к ним нужно относится, как к обычным детям и ни в коем случае не нужно их жалеть», — рассказала Эвелина Блёданс.

В завершение дискуссии участники обменялись личным опытом реабилитации детей с ОВЗ, а также задали друг другу интересующие вопросы.

Напомним, что 15 мая в концертном зале «Академия» Деревни Универсиады состоится гала-концерт вокального фестиваля «Балачак». В нем станут известны имена двух победителей.

«Победители получат возможность записать свой музыкальный клип при активном участии звезд эстрады», — рассказал директор БФ «Добро рядом» Радик Абдрахманов.