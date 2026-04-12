Общество 12 апреля 2026 13:54

Эвакуированным украинцам в России выплатили по 10 тыс. рублей

Граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны боевых действий, получили в России единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

В декабре российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из них 17 уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

По словам Москальковой, эвакуированные получили выплаты по 10 тысяч рублей и имеют право на свободное передвижение. Она уточнила, что те, у кого есть необходимые документы и желание уехать, могут сделать это самостоятельно либо при содействии российских служб.

Омбудсмен также отметила, что люди размещены в пунктах временного содержания, где им обеспечены комфортные условия и все необходимое. У них есть телефоны для связи с родственниками, а также возможность общаться с ними по видеосвязи.

Кроме того, Татьяна Москалькова добавила, что местные жители оказывают эвакуированным помощь и поддержку, подчеркнув, что россияне проявляют к ним участие и доброжелательность.

#выплаты #россия и украина
В Татарстан вернутся дожди и порывистый ветер, но температурный фон не понизится

«Обещаю, что выучу еще пару фраз на татарском»: как прошел 11-й «Мост Москва - Татарстан»

