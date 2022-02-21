Эвакуированные из Донбасса смогут найти жилье по проекту «Карта помощи»

В России запущен проект, который поможет жителям Донбасса, эвакуированным в Россию, найти себе жилье. На «Карте помощи» помечены дома россиян, готовых пригласить прибывших к себе домой.

Проект создан изданием RT. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на сайте, рассказать, сколько человек готовы принять, и указать геолокацию и контакты для связи.

«„Карта помощи“ является некоммерческой площадкой, которая осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе, предоставляя информацию о возможности размещения людей из ДНР и ЛНР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — сообщается на сайте проекта.