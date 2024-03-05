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В Казани прошли учения МЧС по спасению пострадавших от паводка
Сегодня в Казани прошел первый этап Всероссийских учений МЧС России. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По легенде, в результате резкого повышения температуры и обильного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды на реке Нокса в Казани. В результате в поселке Вознесение в зону подтопления попали 46 домов с населением 97 человек, в том числе 25 детей.
С помощью судна на воздушной подушке и снегоболотохода спасатели эвакуировали жителей с подтопленных территорий. Спасенным была оказана медицинская и психологическая помощь, организовано горячее питание. Для транспортировки были задействованы автобусы.
Также во время учений отрабатывались эвакуация человека с условной крыши подтопленного жилого дома с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России и операция по спасению рыбака, оказавшегося на дрейфующей по воде льдине.
Во время учений были привлечены 190 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС – 143 человека и 22 единицы техники.
«Цель данных учений – отработка межведомственного взаимодействия сил РСЧС», – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Ильдар Гибадуллин.
Он также сообщил, что в этом году снежный покров на территории республики выше на 140 процентов по сравнению с показателями предыдущих лет.
«Поэтому в случае обильного таяния снежного покрова имеется риск подтоплений ряда населенных пунктов. Всем ответственным структурам необходимо проводить превентивные мероприятия и быть в готовности. Прежде всего, нужно провести очистку русел рек, водоотводных устройств, труб и ливневок. По возможности надо убирать снег и вывозить его за пределы населенных пунктов», – сообщил представитель ведомства.
При наихудшем развитии событий, в республике подвержено подтоплению 220 населенных пунктов. В зоне потенциального риска деревни и села в Заволжье, Предкамье.
«Наши силы и средства готовы к реагированию при любом развитии весеннего половодья», – отметили в главке.
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