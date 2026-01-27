«Эвакуация по «Дороге жизни» спасла мне жизнь»: воспоминания блокадницы из села Усады

Валентина Александровна Дуреева – жительница села Усады Лаишевского района, в годы Великой Отечественной войны она пережила блокаду, которая длилась 872 дня и стала одним из самых трагических периодов в истории страны.

Война застала Валентину Александровну семилетним ребенком. В ее памяти навсегда остались голод, гибель близких и ежедневная борьба за выживание. Спасением стала эвакуация по «Дороге жизни» через Ладожское озеро под бомбежками. Во время эвакуации семья понесла еще одну утрату – погиб младший брат.

После войны Валентина Александровна вернулась в Ленинград, получила педагогическое образование и посвятила свою жизнь работе с детьми. В разные годы она трудилась в различных регионах страны, включая Камчатку, Норильск и Нижнекамск. С 2022 года она проживает в Лаишевском районе в окружении семьи.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Валентину Александровну навестили и поздравили представители местной власти и общественных организаций. Вместе с главой Столбищенского сельского поселения Айратом Абдрафеевым к ней приехали депутаты, представители молодежного клуба «Отечество» и учащиеся лицея «Здоровое поколение».

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается 27 января. Блокада длилась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч мирных жителей, большинство из которых погибли от голода.