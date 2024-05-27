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Эвакуационные тележки и автомобиль: нижнекамцы направили на СВО 20 тонн груза
Добровольцам Донбасса и «Боевому братству» удалось собрать все необходимое для фронта и для победы. В зону СВО ребята направили 20 тонн груза. В большую фуру уместилось все, что нужно защитникам — продукты, сухие души, маскировочные сети, строительные материалы, автомобиль и две эвакуационные тележки.
Фура весом в 20 тонн подъезжает месту погрузки. Но прицеп ее не пустой — в ней старая «Ока», которую неравнодушные жители отдали бесплатно. Машину ждет большой ремонт. С этой задачей ребята справляются собственными силами. Например, в эту отправку в зону СВО будет доставлен этот автомобиль. Его буквально собирали по частям из двух автомобилей. «Железный конь» самым первым отправляется в большой прицеп.
«Нам было передано два автомобиля „Ока“. Один авто передала семья Садыковых с Афанасово, второй — товарищ с „Боевого братства“. Из двух авто собрали одну хорошую. Собирали ее два человека, Альберт — поисковик с отряда „Нефтехимик“ и его товарищ Игорь. Вот они вдвоем в свои выходные, по ночам делали машины», — рассказал заместитель председателя Союза добровольцев Донбасса Олег Есипов.
Все необходимое для фронта собирали около месяца. Волонтеры ездили по деревням и селам района, жители с огромным удовольствием откликались и делились всем, чем могут: баки для воды, бочки, стройматериалы, маскировочные сети, даже есть запчасти на автомобили и автошины.
Удалось собрать гуманитарную помощь и для госпиталя: памперсы, жгуты, перевязочный материал, костыли, ходунки. Среди посылок и именные, их бойцам передали родственники. Ребята из «Боевого братства» сделали своими руками эти две эвакуационные тележки. На фронте они пользуются большим спросом.
«Альберт сварил три тележки эвакуационные — он варит большие. А еще у нас есть дядя Женя — он варит маленькие. Легкие, тоже уже четыре, по-моему, тележку сварил. Сейчас будем отправлять», — продолжает рассказ Есипов.
Водителю большегруза предстоит длинная дорога. Доставить ценный груз он должен в 11 военных подразделений, где служат защитники. В маршруте также есть еще один пункт — госпиталь.
Эту большую отправку организовали добровольцы Донбасса, «Боевое братство» Нижнекамского района. Также помощь оказал депутат Госдумы Айдар Метшин. Пока машина будет в пути, волонтеры продолжат сбор гумпомощи, чтобы в ближайшее время загрузить еще одну фуру и отправить ее на фронт.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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