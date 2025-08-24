news_header_top
Общество 24 августа 2025 22:51

Ева Власова: Казань – прекрасное место для новой эпохи «Новой волны»

Казань – это прекрасное место для нового этапа, новой эпохи «Новой волны». Об этом заявила певица Ева Власова журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«Мне нравятся идеи, когда что-то меняется, потому что благодаря переменам мы получаем новое дыхание, новый виток. А если мы говорим о «Новой волне», то он (новый этап – прим. Т-и) должен наступать и в геолокации», – сказала артистка.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Власова также добавила, что Казань – великолепный город.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.

